В Германии террорист взял в заложники 11 клиентов аптеки

Полиция смогла вызволить всех заложников

В немецком городе Карлсруэ злоумышленники в аптеке взял заложников. Полиция после штурма смогла освободить всех одиннадцать заложников и задержать террориста.

Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Террорист в аптеке

В одной из аптек города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) террорист взял заложников.

Всего под контролем злоумышленника оказались 11 человек, в том числе посетители и работники фармацевтического заведения.

Полицейская операция

Полиция Карлсруэ перекрыла часть центра города, где произошел инцидент. Через некоторое время началась операция по штурму аптеки.

Все 11 заложников были благополучно освобождены. Известно, что ни один из них не пострадал от действий террориста за время, пока находился в аптеке.

Правоохранители задержали 20-летнего злоумышленника. Также сообщается, что один из заложников может стать сообщником террориста.

Напомним, что в январе в Германии по подозрению в подготовке теракта был задержан гражданин Ирана.

Полиция города Мюнстер на западе страны заявила, что задержанный 32-летний мужчина приобрел неустановленное количество токсинов цианида и рицина, готовясь к "атаки по мотивам исламистов".

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