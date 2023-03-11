В Німеччині терорист взяв у заручники 11 клієнтів аптеки

Поліція змогла визволити всіх заручників

У німецькому місті Карлсруе зловмисник в аптеці взяв заручників. Поліція після штурму змогла звільнити усіх одинадцятьох заручників та затримати терориста.

Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

Терорист в аптеці

В одній із аптек міста Карлсруе (федеральна земля Баден-Вюртемберг) терорист взяв заручників.

Усього під контролем зловмисника опинилося 11 осіб, зокрема, відвідувачі та працівники фармацевтичного закладу.

Поліцейська операція

Поліція Карлсруе перекрила частину центру міста, де і стався інцидент. Через деякий час розпочалася операція зі штурму аптеки.

Усі 11 заручників були благополучно звільнені. Відомо, що жоден із них не постраждав від дій терориста за той час, поки перебував у аптеці.

Правоохоронці затримали 20-річного зловмисника. Також повідомляється, що один із заручників може бути спільником терориста.

Нагадаємо, що у січні в Німеччині за підозрою у підготовці теракту затримали громадянина Ірану.

Поліція міста Мюнстер на заході країни заявила, що затриманий 32-річний чоловік придбав невстановлену кількість токсинів ціаніду та рицину, готуючись до "атаки з мотивів ісламістів".

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