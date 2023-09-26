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В Німеччині заявили, що Україна не стане членом ЄС до 2029 року

26 сентября 2023 21:58
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Илья Рябинин
редактор
В Німеччині заявили, що Україна не стане членом ЄС до 2029 року
Катарина Барли. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно до 2029 года. Украина снова рискует упустить эту возможность.

Об этом сообщает Spiegel.

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По мнению немецкой чиновницы, без изменений в Европейском Союзе не стоит рассчитывать на вступление Украины в ЕС во время следующей избирательной каденции Европарламента до 2029 года. Однако, по ее словам, она не видит смысла называть конкретные цифры.

"Если мы ничего не изменим в Европейском Союзе, я не вижу, что это произойдёт. Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть способен принять эту страну", — отметила политика.

Барли отмечает: именно в 2029 году завершит свою работу новый созыв Европарламента, который будет избираться в следующем году.

Напомним, что членство нашей страны в ЕС президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. До этого глава государства проводил переговоры с лидерами стран ЕС.

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