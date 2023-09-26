В Німеччині заявили, що Україна не стане членом ЄС до 2029 року

Катаріна Барлі. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Заступник голови Європарламенту Катаріна Барлі заявила, що вступ України до ЄС неможливий до 2029 року. Україна знову ризикує втратити цю можливість.

Про це повідомляє Spiegel.

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На думку німецької урядовиці, без змін у Європейському Союзі не варто розраховувати на вступ України до ЄС під час наступної виборчої каденції Європарламенту до 2029 року. Проте, за її словами, вона не бачить сенсу називати конкретні цифри.

"Якщо ми нічого не змінимо у Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться. Ми маємо думати не лише про Україну, а й про Європейський Союз, який також має бути спроможним прийняти цю країну", — зазначила політикиня.

Барлі зазначає: саме у 2029 році завершить свою роботу нове скликання Європарламенту, яке обиратиметься наступного року.

Нагадаємо, що членство нашої країни в ЄС президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою. Перед цим голова держави проводив переговори з лідерами країн ЄС.