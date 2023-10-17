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В Германии предложили не освобождать украинцев от штрафов за нарушение ПДД

17 октября 2023 15:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Германии предложили не освобождать украинцев от штрафов за нарушение ПДД
Штраф ПДД. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На юге Германии предложили не освобождать украинцев от дорожных штрафов. За последнее время у водителей Украины накопилось около 2 тысяч таких штрафов.

Об этом сообщает BILD.

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Согласно принятым в 1995 году законам города Штутгарт, иностранные автовладельцы освобождаются от штрафов за неправильную парковку или превышение скорости. У украинцев накопилось уже почти 2 тысячи таких нарушений.

"Украинские нарушители правил дорожного движения получают освобождение от штрафов в отличие от немцев и иностранцев из стран ЕС. Я требую обязать всех украинцев, проживающих в Германии, зарегистрировать свой автомобиль, чтобы наконец создать равные условия", — сказал депутат Рубен Рупп из ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Следуя общегерманским правилам, иностранные автомобили в ФРГ должны получить немецкие номера через год пребывания в стране. Для украинцев этот срок продлили до апреля 2024, но требовали застраховать автомобили.

Как отмечалось ранее, вчера, 15 октября, около 17:10, на автодороге Львов — Ивано-Франковск — Мукачево произошло ДТП, недалеко от села Ходорковцы Львовского района. В результате аварии водитель и трое ее пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

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