В Німеччині запропонували не звільняти українців від штрафів за порушення ПДР

Штраф ПДР. Фото: Pexels

На півдні Німеччини запропонували не звільняти українців від дорожніх штрафів. За останній час у водіїв України накопичилося приблизно 2 тисячі таких штрафів.

Про це повідомляє BILD.

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Згідно з ухваленими в 1995 році законами міста Штутгарт, іноземні автовласники звільняються від штрафів за неправильне паркування або перевищення швидкості. В Українців накопичилося вже майже 2 тисячі таких порушень.

"Українські порушники правил дорожнього руху отримують звільнення від штрафів на відміну від німців та іноземців із країн ЄС. Я вимагаю зобов’язати всіх українців, які мешкають у Німеччині, зареєструвати свій автомобіль, щоб нарешті створити рівні умови", — сказав депутат Рубен Рупп з ландтагу федеральної землі Баден-Вюртемберг.

Слідуючи загальнонімецьким правилами, іноземні автомобілі у ФРН мають отримати німецькі номери через рік перебування в країні. Для українців цей термін продовжили до квітня 2024 року, але вимагали застрахувати автомобілі.

Як зазначалося раніше, вчора, 15 жовтня, близько 17:10, на автодорозі Львів — Івано-Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.