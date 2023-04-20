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В Новой Зеландии из-за протестов прекратили детские соревнования по убийству диких кошек

20 апреля 2023 12:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Новой Зеландии из-за протестов прекратили детские соревнования по убийству диких кошек
Дикий кот. Фото: Pixabay
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Новой Зеландии планировали провести конкурс по охоте на диких кошек для детей младше 14 лет. После возмущения общественности конкурс, сутью которого было убийство этих животных, отменили.

Об этом сообщает CNN.

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Во время Северо-Кентерберийского охотничьего соревнования на Южном острове Новой Зеландии должно было пройти отдельное соревнование для детей.

Организаторы объявили о проведении в Ротерхемской школе конкурса для детей до 14 лет — охоты на диких кошек с последующим убийством животных.

Победитель конкурса получил бы 250 новозеландских долларов (150 долларов США).

Общественность против

Это состязание вызвало резкую негативную реакцию общественности.

Организаторы заявили, что школа и другие причастные к конкурсу получили "мерзкие" письма и сообщения.

Они напомнили, что дикие кошки — давняя проблема для других видов животных в Новой Зеландии.

В конце концов, детское соревнование по убийству диких кошек отменили.

Напомним, что Новая Зеландия первой в мире запретила курение для следующего поколения.

Так, в стране табак не будут продавать людям, родившимся 1 января 2009-го и позже. Кроме того, количество магазинов, в которых можно продавать табак, сократится с 6000 до 600 по всей стране. Закон вступит в силу в 2023 году.

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