​​​​​​​В Новій Зеландії через протести припинили дитячі змагання із убивства диких котів

Дикий кіт. Фото: Pixabay

У Новій Зеландії планували провести конкурс із полювання на диких котів для дітей віком до 14 років. Після обурення громадськості конкурс, суттю якого було убивство цих тварин, скасували.

Про це повідомляє CNN.

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Дитяче полювання у Новій Зеландії

Під час Північно-Кентерберійського мисливського змагання на Південному острові Нової Зеландії мало пройти окреме змагання для дітей.

Організатори оголосили про проведення в Ротерхемській школі конкурсу для дітей віком до 14 років — полювання на диких котів із подальшим убивством тварин.

Переможець конкурсу отримав би 250 новозеландських доларів (150 доларів США).

Громадськість проти

Це змагання викликало різку негативну реакцію громадськості.

Організатори заявили, що школа та інші причетні до конкурсу отримали “мерзенні” листи та повідомлення.

Вони нагадали, що дикі коти є давньою проблемою для інших видів тварин у Новій Зеландії.

Врешті дитяче змагання з убивства диких котів скасували.

Нагадаємо, що Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління.

Так, у країні тютюн не продаватимуть людям, які народилися 1 січня 2009 року та пізніше. Крім того, кількість магазинів, в яких можна продавати тютюн, скоротиться з 6000 до 600 по всій країні. Закон набуде чинності 2023 року.