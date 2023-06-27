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В ОАЭ горит небоскреб: впечатляющее видео

27 июня 2023 02:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ОАЭ горит небоскреб: впечатляющее видео
В ОАЭ горит многоэтажка. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сильный пожар вспыхнул в жилой высотке в городе Эмирате Аджман на севере ОАЭ.

Об этом пишут местные СМИ. Видео выкладывают в соцсети.

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Сообщается, что в жилой многоэтажке в городе Аджман произошло возгорание. Огонь распространился на несколько этажей.

Местные жители выкладывают видео пожара в соцсетях.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Там пылало трехэтажное здание завода. Тушение пожара было затруднено из-за сильного ветра и большой пожарной нагрузки. Была угроза распространения огня на большую площадь, а также рядом расположенное 12-этажное здание.

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