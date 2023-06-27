В ОАЕ палає хмарочос: вражаюче відео

В ОАЕ палає багатоповерхівка. Фото: Скріншот

Сильна пожежа спалахнула у житловій висотці у місті-еміраті Аджман на півночі ОАЕ.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Відео викладають у соцмережі.

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Повідомляється, що у житловій багатоповерхівці у місті Аджман сталося займання. Вогонь поширився на кілька поверхів.

Місцеві мешканці викладають відео пожежі у соцмережах.

Про постраждалих наразі не повідомляться.

Нагадаємо, майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Там палала триповерхова будівля заводу. Гасіння пожежі було ускладнено через сильний вітер та велике пожежне навантаження. Була загроза розповсюдження вогню на велику площу, а також на поряд розташовану 12-поверхову будівлю.