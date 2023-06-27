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В ОАЕ палає хмарочос: вражаюче відео

27 червня 2023 02:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ОАЕ палає хмарочос: вражаюче відео
В ОАЕ палає багатоповерхівка. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сильна пожежа спалахнула у житловій висотці у місті-еміраті Аджман на півночі ОАЕ.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Відео викладають у соцмережі.

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Повідомляється, що у житловій багатоповерхівці у місті  Аджман сталося займання. Вогонь поширився на кілька поверхів. 

Місцеві мешканці викладають відео пожежі у соцмережах.

Про постраждалих наразі не повідомляться.

Нагадаємо, майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Там палала триповерхова будівля заводу. Гасіння пожежі було ускладнено через сильний вітер та велике пожежне навантаження. Була загроза розповсюдження вогню на велику площу, а також на поряд розташовану 12-поверхову будівлю.

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