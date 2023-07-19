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В одном из городов Южной Африки под землю провалилась целая улица

19 июля 2023 22:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В одном из городов Южной Африки под землю провалилась целая улица
Место провала. Фото: Ширааз Мохамед/AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Южной Африке в центре Йоханнесбурга произошел взрыв. В результате под землю провалились автомобили в центральной части города.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как это произошло

Произошло это в деловом квартале Йоханнесбурга днем 19 июля. По словам свидетелей, это могло произойти из-за утечки на газопроводе. Поэтому одна из улиц была разрезана насквозь, отметили в службе экстренной медицинской помощи ER24.

Есть ли пострадавшие

Из-за взрыва перевернулись автомобили, несколько человек получили травмы легкой и средней тяжести.

Напомним, в воскресенье, 16 июля, на полуострове Аляска было зафиксировано землетрясение силой 7,2 балла. Было объявлено предупреждение о возможном цунами для соседних районов, однако впоследствии он был отменен.

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