В одном из городов Южной Африки под землю провалилась целая улица
В Южной Африке в центре Йоханнесбурга произошел взрыв. В результате под землю провалились автомобили в центральной части города.
Об этом пишет Bloomberg.
Как это произошло
Произошло это в деловом квартале Йоханнесбурга днем 19 июля. По словам свидетелей, это могло произойти из-за утечки на газопроводе. Поэтому одна из улиц была разрезана насквозь, отметили в службе экстренной медицинской помощи ER24.
Есть ли пострадавшие
Из-за взрыва перевернулись автомобили, несколько человек получили травмы легкой и средней тяжести.
Напомним, в воскресенье, 16 июля, на полуострове Аляска было зафиксировано землетрясение силой 7,2 балла. Было объявлено предупреждение о возможном цунами для соседних районов, однако впоследствии он был отменен.