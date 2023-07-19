В одному з міст Південної Африки під землю провалилася ціла вулиця
У Південній Африці в центрі Йоганнесбурга стався вибух. Внаслідок якого під землю провалилися автомобілі у центральній частині міста.
Про це пише Bloomberg.
Як це сталося
Сталося це в діловому кварталі Йоганнесбурга вдень 19 липня. За словами свідків, це могло відбутися через витік на газопроводі. Через це одну з вулиць було розрізано наскрізь, зазначили в службі екстреної медичної допомоги ER24.
Чи є постраждалі
Через вибух перевернулися автівки, декілька людей зазнали травм легкої та середньої тяжкості.
Нагадаємо, у неділю, 16 липня, на півострові Аляска було зафіксовано землетрус силою 7,2 бала. Було оголошено попередження про можливе цунамі для сусідніх районів, проте згодом його було скасовано.