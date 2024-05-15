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В ООН сообщили, сколько гражданских украинцев стали жертвами войны за последний месяц

15 мая 2024 14:42
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Улинец Юлия
редактор
Всего за месяц жертвами войны в Украине стали 700 гражданских лиц - ООН
Совбез ООН. Фото: EPA/UPG
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

По данным ООН, российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи. 700 гражданских украинцев стали жертвами войны в Украине в апреле: 129 человек были убиты, 574 ранены.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявила директор отдела финансирования и партнерства Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных дел Лиза Доутен.

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В ООН заявили о более чем 700 гражданских украинцах, ставших жертвами войны в Украине в апреле. Из них 129 человек убиты, 574 ранены.

Организация Объединенных Наций в течение месяца зафиксировала 50 инцидентов, когда россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, больше всего в Харьковской области. Миллионы семей временно остались без средств для приготовления еды и отопления. Новой практикой окупантов стали обстрелы железнодорожных объектов.

Из Харьковщины, по данным ООН, было эвакуировано около 7 тысяч человек, многие из них не имеют доступа к продовольствию, медицинскому обслуживанию, электричеству и газу. В общей сложности 14 миллионов наших граждан, то есть около 40% населения, так или иначе нуждаются в гуманитарной помощи.

Из более чем 3 миллиардов долларов, необходимых для удовлетворения гуманитарных потребностей украинцев в 2024 году, международные доноры уже выделили 22% денег.

"Мы вновь призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить свое вооруженное нападение на Украину, согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, обязательным временным мерам, принятым Международным Судом ООН, и более широкому международному праву, и отойти к ее международно признанным границам", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем в Харькове раздался мощный взрыв. Перед этим в городе и регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения авиационных средств поражения.

Как известно, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населенный пункт.

В связи с этим продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки из прифронтовых населенных пунктов вывезли более 900 человек.

Харьков
эвакуация
ООН
Украина
Харьковская область
гуманитарная помощь
война в Украине
Россия
жертвы

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