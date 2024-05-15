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В ООН повідомили, скільки цивільних українців стали жертвами війни за останній місяць

15 травня 2024 14:42
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Улинець Юлія
редактор
Лише за місяць жертвами війни в Україні стали 700 цивільних осіб — ООН
Радбез ООН. Фото: EPA/UPG
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

За даними ООН, російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги. 700 цивільних українців стали жертвами війни в Україні у квітні: 129 осіб було убито, 574 поранено.

Про це на засіданні Ради Безпеки заявила директорка відділу фінансування та партнерства Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ Ліза Доутен.

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В ООН заявили про понад 700 цивільних українців, які стали жертвами війни в Україні у квітні. З них 129 осіб убиті, 574 поранені.

Організація Об'єднаних Націй впродовж місяця зафіксувала 50 інцидентів, коли росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України, найбільше у Харківській області. Мільйони сімей тимчасово залишилися без засобів для приготування їжі та опалення. Новою практикою окупантів стали обстріли залізничних об'єктів.

З Харківщини, за даними ООН, було евакуйовано близько 7 тисяч людей, чимало з них не мають доступу до продовольства, медичного обслуговування, електрики та газу. Загалом 14 мільйонів наших громадян, тобто близько 40% населення, так чи інакше потребують гуманітарної допомоги.

З понад 3 мільярдів доларів, які потрібні для задоволення гуманітарних потреб українців у 2024 році, міжнародні донори вже виділили 22% грошей.

"Ми знову закликаємо Російську Федерацію негайно припинити свій збройний напад на Україну, відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, обов'язкових тимчасових заходів, ухвалених Міжнародним Судом ООН, і ширшого міжнародного права, та відійти до її міжнародно визнаних кордонів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові пролунав потужний вибух. Перед цим у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Як відомо, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.

Внаслідок цього триває евакуація населення. За минулу добу з прифронтових населених пунктів вивезли понад 900 осіб.

Харків
евакуація
ООН
Україна
Харківська область
гуманітарна допомога
війна в Україні
Росія
жертви

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