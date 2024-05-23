Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В ООН приняли резолюцию относительно геноцида в Сребренице arrow

В ООН приняли резолюцию относительно геноцида в Сребренице

23 мая 2024 22:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ООН приняли резолюцию относительно геноцида в Сребренице
Мемориал геноцида в Сребренице. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 мая, приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице в 1995 году. За это решение проголосовали 84 государства, 19 высказались против, а 68 воздержались.

Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.

Читайте также:

Геноцид в Сребренице

Эта резолюция устанавливает ежегодный день памяти резни 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, состоявшемся почти три десятилетия назад. Сербия и ее союзники активно протестовали против принятия этой резолюции. Президент Сербии и лидеры боснийских сербов провели кампанию протеста и лоббирования, пытаясь предотвратить ее одобрение.

Резолюция, которая не несет обязательной силы, категорически осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице и отвергает любые попытки восхваления лиц, осужденных за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, включая тех, кто был признан ответственным за геноцид в Сребренице.

Ранее в Парламенте Республики Сербской (РС) проголосовали за документ, который отрицает геноцид в городе Сребреница в 1995 году. Тогда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман.

Напомним, в Украине 18 мая чтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.

ООН
геноцид
Сербия
Босния и Герцеговина
резолюция
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе