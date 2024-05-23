В ООН приняли резолюцию относительно геноцида в Сребренице

Мемориал геноцида в Сребренице. Фото: Reuters

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 мая, приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице в 1995 году. За это решение проголосовали 84 государства, 19 высказались против, а 68 воздержались.

Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.

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Эта резолюция устанавливает ежегодный день памяти резни 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, состоявшемся почти три десятилетия назад. Сербия и ее союзники активно протестовали против принятия этой резолюции. Президент Сербии и лидеры боснийских сербов провели кампанию протеста и лоббирования, пытаясь предотвратить ее одобрение.

Резолюция, которая не несет обязательной силы, категорически осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице и отвергает любые попытки восхваления лиц, осужденных за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, включая тех, кто был признан ответственным за геноцид в Сребренице.

Ранее в Парламенте Республики Сербской (РС) проголосовали за документ, который отрицает геноцид в городе Сребреница в 1995 году. Тогда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман.

Напомним, в Украине 18 мая чтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.