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В ООН ухвалили резолюцію щодо геноциду в Сребрениці

23 травня 2024 22:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В ООН ухвалили резолюцію щодо геноциду в Сребрениці
Меморіал геноциду в Сребрениці. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 травня, прийняла резолюцію, яка встановлює 11 липня, як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці у 1995 році. За це рішення проголосували 84 держави, 19 висловилися проти, а 68 утримались.

Про це повідомила балканська служба Радіо Свобода.

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Ця резолюція встановлює щорічний день пам’яті різанини 8 тисяч боснійських мусульман у Сребрениці, яке відбулося майже три десятиліття тому. Сербія та її союзники активно протестували проти прийняття цієї резолюції. Президент Сербії та лідери боснійських сербів провели кампанію протесту та лобіювання, намагаючись запобігти її схваленню.

Резолюція, яка не несе обов’язкової сили, категорично засуджує будь-яке заперечення геноциду в Сребрениці та відкидає будь-які спроби возвеличування осіб, засуджених за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид, включаючи тих, хто був визнаний відповідальним за геноцид в Сребрениці.

Раніше у Парламенті Республіки Сербської (РС) проголосували за документ, який заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року. Тоді боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман.

Нагадаємо, в Україні 18 травня вшановували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

ООН
геноцид
Сербія
Боснія і Герцеговина
резолюція
жертви

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