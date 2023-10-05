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В ООН отреагировали на ракетный удар РФ по Харьковской области

5 октября 2023 22:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ООН отреагировали на ракетный удар РФ по Харьковской области
"Скорые" на месте удара. Фото: Telegram Олега Синегубова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Организации Объединенных Наций призвали Россию немедленно прекратить нападение на мирных жителей. Это произошло на фоне недавних обстрелов Харьковской области.

Об этом сообщает SkyNews.

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Сегодня генсек ООН Антониу Гуттериш осудил действия российского военного ведомства, отметив, что целенаправленная атака гражданских пунктов является военным преступлением.

"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены", — подчеркнул Гуттериш.

Таким образом, генсек ООН присоединился к заявлениям западных лидеров и дипломатов, осудивших российский ракетный удар по селу Грозы.

Отметим, что по предварительным данным удар был целенаправлен, для которого использовался ОТРК "Искандер".

Напомним, что сегодня произошел ужасный ракетный удар по селу Грозы Харьковской области. Губернатор области Олег Синегубов назвал это самым массовым преступлением ВС РФ в Харьковской области, и объявил трехдневный траур. В самом кафе проходил поминальный обед в честь погибшего военного. По результатам поисковых работ погибли 55 человек.

 

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