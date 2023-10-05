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В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Харківщині

5 жовтня 2023 22:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Харківщині
"Швидкі" на місці удару. Фото: Telegram Олега Синєгубова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Організації об'єднаних націй закликали Росію негайно припинити нападати на мирних мешканців. Це сталося на фоні нещодавнього обстрілу Харківської області.

Про це повідомляє SkyNews.

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Гуттеріш закликав припинити бити по цивільних

Сьогодні генсек ООН Антоніу Гуттеріш засудив дії російського військового відомства, наголосивши, що цілеспрямована атака цивільних пунктів є воєнним злочином.

"Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені", — наголосив Гуттеріш.

Таким чином генсек ООН приєднався до заяв західних лідерів та дипломатів, які засудили російський ракетний удар по селу Грози.

Зазначимо, що за попередніми даними, удар був цілеспрямований, для якого використовувався ОТРК "Іскандер". 

Нагадаємо, що сьогодні стався жахливий ракетний удар по селу Грози Харківської області. Губернатор області Олег Синєгубов назвав це наймасовішим злочином ЗС РФ на Харківщині, і оголосив триденну жалобу. В самому кафе проходив поминальний обід на честь загиблого військового. За результатами пошукових робіт загинуло 55 осіб. 

 

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