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В оппозиции РФ рассказали, кто может стать следующей жертвой Кремля после Пригожина

30 августа 2023 09:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оппозиции РФ рассказали, кто может стать следующей жертвой Кремля после Пригожина
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После того, как в авиакатастрофе погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который, по словам многих людей, был убит, в России подобную судьбу может иметь еще один военачальник. Предполагается, что им может стать Рамзан Кадыров.

Об этом пишет Bild со ссылкой на прогноз российского политика оппозиции и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

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По его словам, после гибели предводителя "вагнеровцев", в Кремле начнут действовать против других лиц, которые оказывают влияние и угрожают существованию действующих российских властей. Речь идет о лидере Чечни Рамзане Кадырове.

"Потому что: Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал его в его кампании против Минобороны РФ. Поскольку он был бывшим антикремлевским повстанцем, участвовавшим в чеченской войне, многие в российском властном аппарате до сих пор испытывают беспокойство по поводу него. Когда-то Кадыров хвастался, что убивал российских солдат", — отмечается в сообщении.

Напряжение растет

Гудков говорит, что Кадыров помешает для представителей аппарата безопасности РФ. Скоро между чеченским лидером и российскими силовиками может произойти открытый конфликт. Также возможна угроза развития споров между секретной российской службой ФСБ и Минобороны РФ.

"Конфликт с Кадыровым, я уверен, тоже будет. Потому что Кадыров — один из самых больших противников российской государственности. У Кадырова есть своя хорошо подготовленная армия. А Кадыров имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности", отметил Гудков.

Напомним, "большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.

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