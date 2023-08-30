В оппозиции РФ рассказали, кто может стать следующей жертвой Кремля после Пригожина

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

После того, как в авиакатастрофе погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который, по словам многих людей, был убит, в России подобную судьбу может иметь еще один военачальник. Предполагается, что им может стать Рамзан Кадыров.

Об этом пишет Bild со ссылкой на прогноз российского политика оппозиции и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

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По его словам, после гибели предводителя "вагнеровцев", в Кремле начнут действовать против других лиц, которые оказывают влияние и угрожают существованию действующих российских властей. Речь идет о лидере Чечни Рамзане Кадырове.

"Потому что: Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал его в его кампании против Минобороны РФ. Поскольку он был бывшим антикремлевским повстанцем, участвовавшим в чеченской войне, многие в российском властном аппарате до сих пор испытывают беспокойство по поводу него. Когда-то Кадыров хвастался, что убивал российских солдат", — отмечается в сообщении.

Напряжение растет

Гудков говорит, что Кадыров помешает для представителей аппарата безопасности РФ. Скоро между чеченским лидером и российскими силовиками может произойти открытый конфликт. Также возможна угроза развития споров между секретной российской службой ФСБ и Минобороны РФ.

"Конфликт с Кадыровым, я уверен, тоже будет. Потому что Кадыров — один из самых больших противников российской государственности. У Кадырова есть своя хорошо подготовленная армия. А Кадыров имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности", — отметил Гудков.

Напомним, "большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.