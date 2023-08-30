В опозиції РФ розповіли, хто може стати наступною жертвою Кремля після Пригожина

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Після того, як в авіакатастрофі загинув очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, якого, за словами багатьох людей, було вбито, в Росії подібну долю може мати ще один воєначальник. Припускають, що ним може стати Рамзан Кадиров.

Про це пише Bild з посиланням на прогноз російського політика з опозиції та ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова.

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Загроза для Путіна

За його словами, після загибелі ватажка "вагнерівців", в Кремлі почнуть діяти проти інших осіб, які мають вплив та загрожують існуванню чинної російської влади. Йдеться про лідера Чечні Рамзана Кадирова.

"Тому що: Кадиров довгий час вважався союзником Пригожина і підтримував його в його кампанії проти Міноборони РФ. Оскільки він був колишнім антикремлівським повстанцем, який брав участь у чеченській війні, багато хто в російському владному апараті досі відчуває занепокоєння з приводу нього. Колись Кадиров хизувався, що вбивав російських солдатів", — зазначається у повідомленні.

Напруга зростає

Гудков каже, що Кадиров є завадою для представників апарату безпеки РФ. Скоро між чеченським лідером та російськими силовиками може статися відкритий конфлікт. Також може бути загроза розвитку суперечок між секретною російською службою ФСБ й Міноборони РФ.

"Конфлікт з Кадировим, я впевнений, теж буде. Тому що Кадиров — один із найбільших противників російської державності. У Кадирова є своя добре підготовлена армія. А Кадиров має великий вплив за межами апарату безпеки", — зауважив Гудков.

Нагадаємо, "великою втратою для всієї держави" назвав смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина глава Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, ватажок бойовиків зробив великий внесок у проведення російської війни проти України.