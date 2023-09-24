В парламенте Канады осудили депортацию украинских детей в Россию
В Канаде нижняя палата парламента единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию. По информации парламентариев, из Украины вывезено 19 тысяч детей.
На голосование парламента резолюция была внесена депутатом от Квебецкого блока Стефаном Бержероном Монтервилем, сообщает Mena FN.
Канада осудила депортацию детей
"Палата общин решительно осуждает российские власти за военные преступления и геноцид, заключающийся в принудительной депортации украинских детей на территорию РФ с использованием возмутительного процесса, известного как "фильтрация"", — говорится в тексте резолюции.
Документ требует от России "немедленно прекратить эту практику и безопасно вернуть детей в Украину".
По словам Бержерона, под российскую депортацию подпали не менее 19 тысяч украинских детей.
"Основное геноцидное намерение этих подлых поступков очевидно: русифицировать этих детей и уничтожить все их культурные признаки. Я уже молчу о невыразимой боли от расставания этих детей с семьями", — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.
Напомним, что Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.