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В парламенте Канады осудили депортацию украинских детей в Россию

24 сентября 2023 10:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В парламенте Канады осудили депортацию украинских детей в Россию
Помещение парламента Канады. Фото: Politico
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Канаде нижняя палата парламента единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию. По информации парламентариев, из Украины вывезено 19 тысяч детей.

На голосование парламента резолюция была внесена депутатом от Квебецкого блока Стефаном Бержероном Монтервилем, сообщает Mena FN.

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"Палата общин решительно осуждает российские власти за военные преступления и геноцид, заключающийся в принудительной депортации украинских детей на территорию РФ с использованием возмутительного процесса, известного как "фильтрация"", — говорится в тексте резолюции.

Документ требует от России "немедленно прекратить эту практику и безопасно вернуть детей в Украину".

По словам Бержерона, под российскую депортацию подпали не менее 19 тысяч украинских детей.

"Основное геноцидное намерение этих подлых поступков очевидно: русифицировать этих детей и уничтожить все их культурные признаки. Я уже молчу о невыразимой боли от расставания этих детей с семьями", — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.

Напомним, что Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.

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