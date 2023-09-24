В парламенте Канады осудили депортацию украинских детей в Россию

Помещение парламента Канады. Фото: Politico

В Канаде нижняя палата парламента единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию. По информации парламентариев, из Украины вывезено 19 тысяч детей.

На голосование парламента резолюция была внесена депутатом от Квебецкого блока Стефаном Бержероном Монтервилем, сообщает Mena FN.

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"Палата общин решительно осуждает российские власти за военные преступления и геноцид, заключающийся в принудительной депортации украинских детей на территорию РФ с использованием возмутительного процесса, известного как "фильтрация"", — говорится в тексте резолюции.

Документ требует от России "немедленно прекратить эту практику и безопасно вернуть детей в Украину".

По словам Бержерона, под российскую депортацию подпали не менее 19 тысяч украинских детей.

"Основное геноцидное намерение этих подлых поступков очевидно: русифицировать этих детей и уничтожить все их культурные признаки. Я уже молчу о невыразимой боли от расставания этих детей с семьями", — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.

Напомним, что Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.