В парламенті Канади засудили депортацію українських дітей до Росії
В Канаді нижня палата парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії. За інформацією парламентарів, наразі з України вивезено 19 тисяч дітей.
На голосування парламенту резолюцію було внесено депутатом від Квебецького блоку Стефаном Бержероном Монтервілем, повідомляє Mena FN.
Канада засудила депортацію дітей
"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як "фільтрація", — йдеться у тексті резолюції.
Документ вимагає від Росії "негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну".
За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей.
"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами", — наголосив депутат.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.
Нагадуємо, що Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи.