В парламенті Канади засудили депортацію українських дітей до Росії

Приміщення парламенту Канади. Фото: Politico

В Канаді нижня палата парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії. За інформацією парламентарів, наразі з України вивезено 19 тисяч дітей.

На голосування парламенту резолюцію було внесено депутатом від Квебецького блоку Стефаном Бержероном Монтервілем, повідомляє Mena FN.

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"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як "фільтрація", — йдеться у тексті резолюції.

Документ вимагає від Росії "негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну".

За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей.

"Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами", — наголосив депутат.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.

Нагадуємо, що Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи.