В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов

Американские военные грузят боеприпасы. Фото: Милитарный

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.

Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Пентагона.

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"Этот пакет включает: дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне со стороны России", — говорится в сообщении.

Стоимость нового пакета — около 175 млн долларов. В него вошли:

оборудование для систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

81-мм минометные системы и снаряды;

120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — добавили в Пентагоне.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки сегодня объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы будут впервые включены в пакет военной помощи Украине.

Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.