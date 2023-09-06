Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов arrow

В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов

6 сентября 2023 20:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов
Американские военные грузят боеприпасы. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.

Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Пентагона.

Читайте также:

США передаст Украине снаряды с обедненным ураном

"Этот пакет включает: дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне со стороны России", — говорится в сообщении.

Стоимость нового пакета — около 175 млн долларов. В него вошли:

  • оборудование для систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — добавили в Пентагоне.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки сегодня объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы будут впервые включены в пакет военной помощи Украине.

Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз