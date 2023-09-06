В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 млн долларов
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.
Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Пентагона.
США передаст Украине снаряды с обедненным ураном
"Этот пакет включает: дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне со стороны России", — говорится в сообщении.
Стоимость нового пакета — около 175 млн долларов. В него вошли:
- оборудование для систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — добавили в Пентагоне.
Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки сегодня объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы будут впервые включены в пакет военной помощи Украине.
Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.