В Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги для України на 175 млн доларів

Американські військові вантажать боєприпаси. Фото: Мілітарний

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Це 46-й пакет допомоги, наданий із запасів Міноборони США.

Про це 6 вересня повідомила пресслужба Пентагону.

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"Цей пакет включає: додаткове обладнання для протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, включаючи снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії", — йдеться у повідомленні.

Вартість нового пакету — приблизно 175 млн доларів. До нього увійшли:

обладнання для систем ППО України;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — додали у Пентагоні.

Раніше ми повідомляли, Сполучені Штати Америки сьогодні оголосять про поставки Україні снарядів зі збідненим ураном. Такі боєприпаси будуть вперше включені до пакету військової допомоги Україні.

Нагадуємо, США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.