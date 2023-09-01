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В Пентагоне рассказали, когда состоится следующая встреча в формате "Рамштайн"

1 сентября 2023 12:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Пентагоне рассказали, когда состоится следующая встреча в формате "Рамштайн"
Заседание Контактной группы по обороне Украины. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пятнадцатое заседание в формате "Рамштайн" состоится 19 сентября в формате офлайн. Участники заседания обсудят "текущий кризис в Украине и разные проблемы безопасности", с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Европе.

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Когда состоится следующая встреча "Рамштайн"

Как отметили в ВВС США, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру 19 сентября в формате офлайн.

"Министр обороны США Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе.

Формат "Рамштайн", объединяющий более 50 стран мира, был начат с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Ранее мы сообщали, что следующий "Рамштайн" состоится в сентябре. Его приоритетом остается усиление ПВО.

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