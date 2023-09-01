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В Пентагоні розповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"

1 вересня 2023 12:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Пентагоні розповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"
Засідання Контактної групи з питань оборони України. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

П’ятнадцяте засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 вересня у форматі офлайн. Учасники засідання обговорять "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів в Європі

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Коли відбудеться наступна зустріч "Рамштайн"

Як зазначили у ВПС США, голова Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу 19 вересня у форматі офлайн.

"Міністр оборони США Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", — повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил США в Європі.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Раніше ми повідомляли, що наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні. Його пріоритетом залишиться посилення ППО.

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