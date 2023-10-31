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В Польше нашли останки женщины и ребенка XVII века, которые могли быть вампирами

31 октября 2023 00:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Польше нашли останки женщины и ребенка XVII века, которые могли быть вампирами
Дариуш Полинский с остатками "вампирки". Фото: Lukasz Glowala/Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польские археологи нашли останки женщины и ребенка, датируемые XVII веком. Сообщается, что оба скелета были в запертых на замок гробах, чтобы не дать им воскреснуть из мертвых, что является основанием для верований в вампиров.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Находка попалась археологам во время раскопок в селе Пьен на севере Польши. На кладбище были найдены останки ребенка 6-7 лет, за ногу прикованного замком к гробу, а также тело женщины с замком на ноге и серпом на шее. По предварительному сообщению от археологов, последняя могла практиковать вампиризм.

Женский скелет в погребении. Источник: университет Николая Коперника, Торунь, Польша

"На этом кладбище хоронили отвергнутых людей, которых, несомненно, боялись после смерти, а возможно, и при жизни. Их подозревали в контакте с нечистой силой", — сказал Дариуш Полинский, исследователь средневековых захоронений из торуньского университета Николая Коперника.

Ребёнка похоронили лицом вниз, с треугольным железным замком под ногой. Ученый говорит: таким образом древние верующие стремились помешать нечестивому воскрешению.

"Это было сделано намеренно, поскольку люди боялись с ними контактировать из-за страха о том, что воскресший мертвец может выпить их кровь", — сказал Полинский.

Гробница ребенка была осквернена в какой-то момент после захоронения, поскольку открытие гроба показало, что все кости были удалены, кроме костей ног. По словам Полинского, его группа проверит вероятную связь с этими местами румынского князя Влада Дракулы.

Напомним, что ранее в Каире раскопали гигантскую статую малоизвестного фараона Псамтика I. Также ученым удалось воспроизвести 3D-модель шаманки, которая более 4 тысяч лет назад жила на Полтавщине.

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