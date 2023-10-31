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В Польщі знайшли рештки жінки та дитини XVII століття, які могли бути вампірами

31 жовтня 2023 00:09
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Ілля Рябінін
редактор
В Польщі знайшли рештки жінки та дитини XVII століття, які могли бути вампірами
Даріуш Полінський з рештками "вампірки". Фото: Lukasz Glowala/Reuters
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Ілля Рябінін
редактор

Польські археологи знайшли рештки жінки й дитини, які датують XVII століттям. Повідомляється, що обидва скелети були в замкнутих на замок трунах, щоб не дати їм воскреснути з мертвих, що є підставою для тогочасних вірувань у вампірів. 

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Вампіри існували

Знахідка трапилася археологам під час розкопок у селі П'єн на півночі Польщі. На цвинтарі було знайдено рештки дитини 6-7 років, яку за ногу прикували замком до труни, а також  тіло жінки з замком на нозі та серпом на шиї. За попереднім повідомленням від археологів, остання могла практикувати вампіризм.

Жіночий скелет у похованні. Джерело: університет Миколи Коперника, Торунь, Польща

"На цьому цвинтарі ховали відторгнутих людей, яких, безсумнівно, боялися після смерті, а можливо, і за життя. Їх підозрювали в контакті з нечистою силою", — сказав Даріуш Полінський, дослідник середньовічних поховань з торунського університету Миколи Коперника.

Дитину поховали обличчям вниз, з трикутним залізним замком під ногою. Науковець каже: таким чином тодішні віряни прагнули завадити нечестивому воскресінню.

"Це було зроблено навмисно, оскільки люди боялися з ними контактувати, через страх про те, що воскреслий мрець може випити їхню кров", — сказав Полінський.

Могила дитини була осквернена в якийсь момент після поховання, оскільки відкриття труни показало, що всі кістки були видалені, крім кісток ніг. За словами Полінського, наразі його група перевірятиме ймовірний зв'язок з цими місцями румунського князя Влада Дракули. 

Нагадаємо, що раніше у Каїрі розкопали гігантську статую маловідомого фараона Псамтика І. Також науковцям вдалося відтворити 3D-модель шаманки, яка понад 4 тисячі років тому жила на Полтавщині. 

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