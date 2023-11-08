Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В польском аэропорту задержали вооруженного украинца arrow

В польском аэропорту задержали вооруженного украинца

8 ноября 2023 17:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В польском аэропорту задержали вооруженного украинца
Военизированная охрана в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Иллюстративное фото: Rzeczpospolyta
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польская полиция задержала в варшавском аэропорту "Модлин" 25-летнего гражданина Украины, в рюкзаке которого нашли несколько боевых патронов и светошумовую гранату. Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Надвислянское управление Пограничной службы Польши.

Читайте также:

В Польше задержали украинца - подробности

Оружие было найдено во время проверки безопасности в ручной клади у путешественника, вылетавшего из аэропорта в городе Новый Двор Мазовецкий в Малагу. Как уточнили пограничники, инцидент произошел вчера.

Офицеры Группы безопасности полетов получили информацию об обнаружении 15 боевых патронов и макета учебной светошумовой гранаты в ручной клади 25-летнего украинца без соответствующих разрешительных документов на хранение и вывоз боеприпасов.

Из-за нарушения им ст. 263 параграфа 2 УК Польши, молодого человека задержали и допросили.

"В ходе разговора с пограничниками он объяснил, что ехал из Украины, а рюкзак с содержанием одолжил у товарища, не подозревая, что внутри находятся опасные предметы", — сообщают польские силовики.

Сегодня, 8 ноября, гражданин Украины должен быть доставлен в окружную прокуратуру Нового Двора Мазовецкого "для дальнейшего рассмотрения дела". Правоохранители подчеркнули также, что хранение оружия или боеприпасов без соответствующего разрешения наказывается в Польше лишением свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда поручил премьер-министру страны Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. В то же время польские организаторы из концертного агентства WiniaryBookings заявили об отмене концертов украинской рок-группы "Пошлая Молли" после скандального заявления фронтмена коллектива Кирилла Тимошенко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме