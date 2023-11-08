В польском аэропорту задержали вооруженного украинца

Военизированная охрана в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Иллюстративное фото: Rzeczpospolyta

Польская полиция задержала в варшавском аэропорту "Модлин" 25-летнего гражданина Украины, в рюкзаке которого нашли несколько боевых патронов и светошумовую гранату. Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Надвислянское управление Пограничной службы Польши.

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Оружие было найдено во время проверки безопасности в ручной клади у путешественника, вылетавшего из аэропорта в городе Новый Двор Мазовецкий в Малагу. Как уточнили пограничники, инцидент произошел вчера.

Офицеры Группы безопасности полетов получили информацию об обнаружении 15 боевых патронов и макета учебной светошумовой гранаты в ручной клади 25-летнего украинца без соответствующих разрешительных документов на хранение и вывоз боеприпасов.

Из-за нарушения им ст. 263 параграфа 2 УК Польши, молодого человека задержали и допросили.

"В ходе разговора с пограничниками он объяснил, что ехал из Украины, а рюкзак с содержанием одолжил у товарища, не подозревая, что внутри находятся опасные предметы", — сообщают польские силовики.

Сегодня, 8 ноября, гражданин Украины должен быть доставлен в окружную прокуратуру Нового Двора Мазовецкого "для дальнейшего рассмотрения дела". Правоохранители подчеркнули также, что хранение оружия или боеприпасов без соответствующего разрешения наказывается в Польше лишением свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда поручил премьер-министру страны Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. В то же время польские организаторы из концертного агентства WiniaryBookings заявили об отмене концертов украинской рок-группы "Пошлая Молли" после скандального заявления фронтмена коллектива Кирилла Тимошенко.