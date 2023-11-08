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В польському аеропорту затримали озброєного українця

8 листопада 2023 17:48
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Ілля Рябінін
редактор
В польському аеропорту затримали озброєного українця
Воєнізована охорона в варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена. Ілюстративне фото: Rzeczpospolyta
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Польська поліція затримала у варшавському аеропорту "Модлін" 25-річного громадянина України, в рюкзаку якого знайшли кілька бойових набоїв та світлошумову гранату. Тепер йому загрожує 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Надвіслянське управління Прикордонної служби Польщі

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Зброя була знайдена під час перевірки безпеки у ручній поклажі у мандрівника, який вилітав з аеропорту в місті Новий Двір Мазовецький до Малаги. Як уточнили прикордонники, інцидент стався вчора.

Офіцери Групи безпеки польотів отримали інформацію про виявлення 15 бойових набоїв та макета навчальної світлошумової гранати в ручній поклажі 25-річного українця без відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів.

Через порушення ним ст. 263 параграфа 2 КК Польщі, юнака затримали та допитали.

"Під час розмови з прикордонниками він пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні предмети", — повідомляють польські силовики.

Сьогодні, 8 листопада, громадянина України мають доправити до окружної прокуратури Нового Двору Мазовецького "для подальшого розгляду справи". Правоохоронці наголосили також, що зберігання зброї чи боєприпасів без відповідного дозволу карається у Польщі позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Нагадаємо, що раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив прем'єр-міністру країни Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд. Водночас польські організатори з концертної агенції WiniaryBookings заявили про скасування концертів українського рок-гурту "Пошлая Молли" після скандальної заяви фронтмену колективу Кирила Тимошенка. 

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