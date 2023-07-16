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В РФ наладили массовое производство "Ланцетов" в ТЦ и придумали новую тактику атак на Украину

16 июля 2023 19:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ наладили массовое производство "Ланцетов" в ТЦ и придумали новую тактику атак на Украину
Люди у дрона "Ланцет". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили, что с начала войны производство беспилотников Ланцет увеличилось в 50 раз. Россияне производят его в заброшенных торговых центрах.

Об этом сообщают росСМИ.

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Производство БпЛА "Ланцет" в РФ

"Производство легендарных "Ланцетов" с начала СВО увеличилось в 50 раз. Точное количество не разглашается, но, как уверяют разработчики беспилотников, на каждый еще даже не привезенный в Украину натовский танк уже запасено по несколько барражирующих боеприпасов", — заявили в РФ.

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Завод БпЛА в России. Фото: росСМИ

Пропагандистские издания пишут, что одна из главных задач разработчиков — наладить бесперебойные поставки беспилотников в российскую армию.

"Когда еще прошлым летом пошли заказы из Минобороны и назрела необходимость расширения производства, главный конструктор Zala Aero Александр Захаров придумал занимать торговые центры, из которых ушли западные фирмы, и срочно развернуть там сборку БпЛА. Это дешевле, чем строить заводы заново", — говорится в сообщении.

Новая тактика "Ланцетов"

Захаров заявил, что новый "Ланцет" должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камикадзе объединяется нейросетью в единый отряд.

"Например, если один беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные. И не просто знают — каждый БпЛА выбирает подходящий индивидуальный боеприпас", — хвастается Захаров.

Что известно о беспилотнике "Ланцет"

ZALA Lancet (БпЛА "Ланцет") — российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета — до 40 км. Максимальная масса — 12 кг. Этот БпЛА может использоваться для образования воздушных минных полей.

Напомним, что в ночь на 14 июля украинские войска уничтожили 16 из 17 ударных дронов-камикадзе российских войск.

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