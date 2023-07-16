В РФ налагодили масове виробництво "Ланцетів" у ТЦ та придумали нову тактику атак на Україну

Люди біля дрона "Ланцет". Фото: росЗМІ

В Росії заявили, що з початку війни виробництво безпілотників "Ланцет" збільшилось у 50 разів. Росіяни виготовляють їх у покинутих торгових центрах.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Виробництво БпЛА "Ланцет" в РФ

"Виробництво легендарних "Ланцетів" з початку СВО збільшилось аж у 50 разів. Точна кількість не розголошується, але, як запевняють розробники безпілотників, на кожен ще навіть не привезений в Україні натівський танк вже запасено по декілька баражуючих боєприпасів", — заявили в РФ.

Завод БпЛА в Росії. Фото: росЗМІ

Пропагандистські видання пишуть, що одне із найголовніших завдань розробників — налагодити безперебійні постачання безпілотників в російську армію.

"Коли ще минулого літа пішли замовлення з Міноборони і назріла необхідність розширення виробництва головний конструктор Zala Aero Олександр Захаров вигадав займати торгові центри, з яких пішли західні фірми і терміново розвернути там зборку БпЛА. Це дешевше, ніж будувати заводи заново", — йдеться у повідомленні.

Нова тактика "Ланцетів"

Захаров заявив, що новий "Ланцет" повинен вписати в концепцію сетецентричної війни, коли рій дронів-камікадзе об'єднується нейромережею в єдиний загін.

"Наприклад, якщо один безпілотник знаходить групову ціль, про неї вже знають всі інші. І не просто знають — кожен БпЛА обирає підходящий індивідуальний боєприпас", — вихваляється Захаров.

Що відомо про безпілотник "Ланцет"

ZALA Lancet (БпЛА "Ланцет") — російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту — до 40 км. Максимальна маса — 12 кг. Цей БпЛА може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 липня українські війська знищили 16 із 17 ударних дронів-камікадзе російських військ.