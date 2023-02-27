Политтехнолог кремля Глеб Павловский

Основатель "Фонда эффективной политики" Глеб Павловский скончался на 72 году жизни. Он был известен как ключевой политтехнолог кремля во время первых сроков президента владимира путина, а также как реализатор идеологии кремля в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Глеб Павловский

В 2000-е годы в москве сделали ставку на приход к власти в Украине пророссийской пятой колонны и на экономическую экспансию. Особые надежды связывались с победой Виктора Януковича на президентских выборах зимой 2004 года, и путин требовал от тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы любыми средствами обеспечить избрание Януковича.

Для достижения этой цели в Киев были отправлены российские политтехнологи во главе с Павловским, которые, как можно предположить, сопровождались бригадами сотрудников госбезопасности. Однако, попытки кремля были безуспешны, и Янукович проиграл выборы, а массовые протесты помогли предотвратить попытки фальсифицировать их результаты.

В 2005 году, на эфире "5 канала", было заявлено о передаче в Генеральную прокуратуру Украины пленки с записью телефонного разговора, в котором якобы сотрудники российских спецслужб говорят о том, что идея отравить Ющенко принадлежит Павловскому. Сам Павловский отверг обвинения, сказав, что это "достаточно мелкая ложь телеканала, который работает в режиме пропаганды и контрпропаганды". Кроме того, Павловский признал, что темники 2003-2004 годов придумал он и его коллега Марат Гельман.

Напомним, по словам американского политтехнолога Джейсона Джей Смарта, встреча президента США Джо Байдена и президента рф владимира путина скорее всего не принесет много результатов. Однако эта встреча станет новым временем в двусторонних отношениях россии и Соединенных Штатов.