В рф умер главный политтехнолог кремля Павловский, он разрабатывал кампанию Януковича
Основатель "Фонда эффективной политики" Глеб Павловский скончался на 72 году жизни. Он был известен как ключевой политтехнолог кремля во время первых сроков президента владимира путина, а также как реализатор идеологии кремля в Украине.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Глеб Павловский
В 2000-е годы в москве сделали ставку на приход к власти в Украине пророссийской пятой колонны и на экономическую экспансию. Особые надежды связывались с победой Виктора Януковича на президентских выборах зимой 2004 года, и путин требовал от тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы любыми средствами обеспечить избрание Януковича.
Для достижения этой цели в Киев были отправлены российские политтехнологи во главе с Павловским, которые, как можно предположить, сопровождались бригадами сотрудников госбезопасности. Однако, попытки кремля были безуспешны, и Янукович проиграл выборы, а массовые протесты помогли предотвратить попытки фальсифицировать их результаты.
В 2005 году, на эфире "5 канала", было заявлено о передаче в Генеральную прокуратуру Украины пленки с записью телефонного разговора, в котором якобы сотрудники российских спецслужб говорят о том, что идея отравить Ющенко принадлежит Павловскому. Сам Павловский отверг обвинения, сказав, что это "достаточно мелкая ложь телеканала, который работает в режиме пропаганды и контрпропаганды". Кроме того, Павловский признал, что темники 2003-2004 годов придумал он и его коллега Марат Гельман.
Напомним, по словам американского политтехнолога Джейсона Джей Смарта, встреча президента США Джо Байдена и президента рф владимира путина скорее всего не принесет много результатов. Однако эта встреча станет новым временем в двусторонних отношениях россии и Соединенных Штатов.