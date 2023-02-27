В рф помер головний політтехнолог кремля Павловський, він розробляв кампанію Януковича
Засновник Фонду ефективної політики Гліб Павловський помер на 72 році життя. Він був відомий як ключовий політтехнолог кремля під час перших термінів президента володимира путіна, а також як реалізатор ідеології кремля в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Гліб Павловський
У 2000-х роках у москві зробили ставку на прихід до влади в Україні проросійської п'ятої колони та на економічну експансію. Особливі надії пов'язувалися з перемогою Віктора Януковича на президентських виборах узимку 2004 року, і путін вимагав від тогочасного президента України Леоніда Кучми будь-якими засобами забезпечити обрання Януковича.
Для досягнення цієї мети до Києва було відправлено російських політтехнологів на чолі з Павловським, які, як можна припустити, супроводжувалися бригадами співробітників держбезпеки. Проте спроби кремля були даремними, і Янукович програв вибори, а масові протести допомогли запобігти спробам фальсифікувати їхні результати.
У 2005 році, на ефірі "5 каналу", було заявлено про передачу до Генеральної прокуратури України плівки із записом телефонної розмови, в якій нібито співробітники російських спецслужб говорять про те, що ідея отруїти Ющенка належить Павловському. Сам Павловський відкинув звинувачення, сказавши, що це "досить дрібна брехня телеканалу, який працює в режимі пропаганди та контрпропаганди". Крім того, Павловський визнав, що темники 2003-2004 років вигадав він та його колега Марат Гельман.
Нагадаємо, за словами американського політтехнолога Джейсона Джей Смарта, зустріч президента США Джо Байдена і президента росії володимира путіна, найімовірніше, не принесе багато результатів. Однак ця зустріч стане новим часом у двосторонніх відносинах росії та Сполучених Штатів.