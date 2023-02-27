Політтехнолог кремля Гліб Павловський

Засновник Фонду ефективної політики Гліб Павловський помер на 72 році життя. Він був відомий як ключовий політтехнолог кремля під час перших термінів президента володимира путіна, а також як реалізатор ідеології кремля в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Гліб Павловський

У 2000-х роках у москві зробили ставку на прихід до влади в Україні проросійської п'ятої колони та на економічну експансію. Особливі надії пов'язувалися з перемогою Віктора Януковича на президентських виборах узимку 2004 року, і путін вимагав від тогочасного президента України Леоніда Кучми будь-якими засобами забезпечити обрання Януковича.

Для досягнення цієї мети до Києва було відправлено російських політтехнологів на чолі з Павловським, які, як можна припустити, супроводжувалися бригадами співробітників держбезпеки. Проте спроби кремля були даремними, і Янукович програв вибори, а масові протести допомогли запобігти спробам фальсифікувати їхні результати.

У 2005 році, на ефірі "5 каналу", було заявлено про передачу до Генеральної прокуратури України плівки із записом телефонної розмови, в якій нібито співробітники російських спецслужб говорять про те, що ідея отруїти Ющенка належить Павловському. Сам Павловський відкинув звинувачення, сказавши, що це "досить дрібна брехня телеканалу, який працює в режимі пропаганди та контрпропаганди". Крім того, Павловський визнав, що темники 2003-2004 років вигадав він та його колега Марат Гельман.

Нагадаємо, за словами американського політтехнолога Джейсона Джей Смарта, зустріч президента США Джо Байдена і президента росії володимира путіна, найімовірніше, не принесе багато результатів. Однак ця зустріч стане новим часом у двосторонніх відносинах росії та Сполучених Штатів.