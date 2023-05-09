В РФ отменили авиационную часть парада, а из техники показали только музейный танк

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Летная программа парада Победы на Красной площади в Москве и в нескольких других городах РФ была отменена из-за погодных условий. Однако военный парад в целом был проведён, и в нём приняли участие около 11 тысяч военных.

Об этом пишут российские СМИ.

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В сообщении говорится, что механизированная колонна состояла из 131 единицы современной военной техники. Отмена летной программы была не только в Москве, но и в других городах, где также были запланированы парады. В частности, в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре авиационная техника также не принимала участие в параде. В Ростове-на-Дону должен был состояться воздушный парад, в котором ожидалось участие более 40 экипажей боевых самолетов и вертолетов, но в итоге он также не состоялся.

По словам главкома Сухопутных войск генерал-армии Олега Салюкова, отмена летной программы произошла из-за погодных условий. Он отметил, что на параде было задействовано девять аэродромов, и погода на них могла быть совершенно разной. Тем не менее, проведённый парад вызвал впечатление у зрителей и участников, и показал военную мощь России.

Также на параде появилась историческая техника — музейный танк Т-34. Примечательно, что такая техника выпускалась во времена Второй мировой войны.

Напомним, что в столице России в Москве проходит парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.