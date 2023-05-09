В РФ скасували авіаційну частину параду, а з техніки показали лише музейний танк

Парад на честь Дня Перемоги у Москві. Фото: росЗМІ

Льотна програма параду Перемоги на Червоній площі в Москві та в кількох інших містах Росії була скасована через погодні умови. Проте військовий парад загалом було проведено, і у ньому взяли участь близько 11 тисяч військовослужбовців.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що механізована колона складалася зі 131 одиниці сучасної військової техніки. Скасування льотної програми було у Москві, а й в інших містах, де також було заплановано паради. Зокрема, у Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі авіаційна техніка також не брала участі у параді. У Ростові-на-Дону мав відбутися повітряний парад, у якому очікувалося участь понад 40 екіпажів бойових літаків та гелікоптерів, але у результаті він також не відбувся.

За словами головкому Сухопутних військ генерал-армії Олега Салюкова, скасування льотної програми відбулося через погодні умови. Він зазначив, що на параді було залучено дев'ять аеродромів, і погода на них могла бути зовсім різною. Проте, проведений парад викликав враження у глядачів та учасників, і показав військову міць Росії.

Також на параді з'явилася історична техніка — музейний танк Т-34. Цікаво, що така техніка випускалася за часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що у столиці Росії у Москві проходить парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній проти України.