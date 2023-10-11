В РФ впервые признали действие санкций: под угрозой оказались все авиаперелеты

Российский самолет. Фото: росСМИ

Российские власти фактически признали, что западные санкции, которые ввели из-за вторжения в Украину, поставили под угрозу безопасность авиаполетов. Это как минимум говорится в заявлении МИД РФ с жалобой в совет Международной организации гражданской авиации.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что власти РФ обратились в Международную организацию с заявлением, в котором указали якобы в нарушение положений Чикагской конвенции 37 западными странами. В частности, по странам Евросоюза, США, Канаде и Великобритании.

В Москве назвали "неправомерными" наложенные санкции против нее. Речь идет о запрете на поставку в РФ самолетов, запчастей к ним, а также их обслуживание.

"Своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации и серьезно подорвали взаимное доверие, являющееся основой системы международной авиации уже почти 80 лет", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Чикагская конвенция была подписана в 1944 году и является основным источником международного воздушного права.

Заявления Кремля до этого

Следовательно, можно заметить, что последнее заявление МИД РФ отличается от предыдущих.

В частности, российский диктатор Путин, еще в феврале 2023 года заявил о том, что РФ якобы справилась с действием западных санкций.

Авиаперелеты в РФ после начала войны

Известно, что после начала войны ЕС и США ввели запрет на ввоз в РФ самолетов и запчастей к ним. Авиапроизводители — Boeing и Airbus — отказались обслуживать лайнеры из России.

В течение 1,5 года из-за санкции авиазвено в РФ испытывает серьезные проблемы. Согласно информации, к сентябрю 2023 года самолеты российских авиакомпаний стали гораздо чаще ломаться в полетах, чем в среднем за 5 предыдущих лет.

Напомним, корпорация из Соединенных Штатов Америки Xerox уходит с рынка Российской Федерации и продает свои активы в этой стране. Известно, что компания является мировым лидером по массовому выпуску копировальных аппаратов.