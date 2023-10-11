В РФ вперше визнали дію санкцій: під загрозою опинилися всі авіаперельоти

Російський літак. Фото: росЗМІ

Російська влада фактично визнала те, що західні санкції, які ввели через вторгнення в Україну, поставили під загрозу безпечність авіапольотів. Це якмінімум йдеться у заяві МЗС РФ зі скаргою до ради Міжнародної організації цивільної авіації.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про що йшлося в скарзі МЗС РФ

Повідомляється, що влада РФ звернулася до Міжнародної організації із заявою, в якій вказала нібито на порушення положень Чиказької конвенції 37 західними країнами. Зокрема, країнами Євросоюзу, США, Канадою та Великобританією.

У Москві назвали "неправомірними" накладені санкції проти неї. Йдеться про заборону на постачання в РФ літаків, запчастин до них, а також їхнє обслуговування.

"Своїми діями держави-відповідачі поставили під загрозу безпеку польотів міжнародної цивільної авіації та серйозно підірвали взаємну довіру, яка є основою системи міжнародної авіації вже майже 80 років", — йдеться у заяві.

Варто зазначити, що Чиказька конвенція була підписана у 1944 році і є основним джерелом міжнародного повітряного права.

Заяви Кремля до цього

Відтак, можна помітити, що остання заява МЗС РФ відрізняється від тих, які робили до цього.

Зокрема, російський диктатор Путін, який ще у лютому 2023 року заявив про те, що РФ нібито впоралась з дією західних санкцій.

Авіаперельоти в РФ після початку війни

Відомо, що після початку війни, ЄС та США ввели заборону на ввезення в РФ літаків та запчастин до них. Авіавиробники — Boeing та Airbus — відмовилися обслуговувати лайнери з Росії.

Протягом 1,5 роки через санкція авіаланка в РФ зазнає серйозних проблем. Згідно з інформацією, до вересня 2023 року літаки російських авіакомпаній почали набагато частіше ламатися у польотах, ніж у середньому за 5 попередніх років.

Нагадаємо, корпорація зі Сполучених Штатів Америки Xerox йде з ринку Російської Федерації та продає свої активи в цій країні. Відомо, що компанія є світовим лідером з масового випуску копіювальних апаратів.