Россияне остались без Виагры

В Россию перестали завозить "Виагру": какой выход из ситуации предлагает власть рф
На территорию российской федерации перестали завозить известный препарат "Виагра". Министерство промышленной торговли страны-агрессора успокаивает россиян, обещая отечественные аналоги.
Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".
-
Роман Яремчук против бывшего клуба: анонс матча 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"
-
Свадьба в День Святого Валентина: сколько пар соединили судьбы браком
-
"Отбили позиции назад": военный рассказал последние новости из Бахмута
-
В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью
-
"Переспали и исчез": Маша Ефросинина призналась, почему будущий муж игнорировал ее почти месяц
-
Люди под завалами, много раненых: последствия ракетного удара по многоэтажке в Покровске
-
В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки
-
Pet-friendly: на каких вокзалах Украины появились удобные поилки для животных
-
Суд обязал снести "храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве
-
Фонд госимущества уволит десятки руководителей предприятий: какая причина
"Виагры" не будет
Американская компания "Виатрис" объявила о прекращении поставок таблеток для улучшения потенции "Виагра" в российскую федерацию.
"Врачебный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в россии", — отметили в министерстве промышленной торговли рф.
Что делать российским импотентам
Минпромторг заверил граждан рф, у которых есть проблемы с эрекцией, что в россии технологически возможно производство аналогичного препарата на собственных мощностях.
По информации российского министерства, восемь компаний готовы производить препараты из МНН силденафил по полному циклу.
Напомним, что россияне в течение 2022 года стали значительно чаще воровать продукты в магазинах. Среди самых популярных у мелких воришек товаров — колбаса, сладости, мясо и, конечно, алкогольные напитки.
Фото: Pixabay