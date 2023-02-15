Россияне остались без Виагры

Российское правительство предлагает гражданам с эректильной дисфункцией отечественные препараты

На территорию российской федерации перестали завозить известный препарат "Виагра". Министерство промышленной торговли страны-агрессора успокаивает россиян, обещая отечественные аналоги.

Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".

"Виагры" не будет

Американская компания "Виатрис" объявила о прекращении поставок таблеток для улучшения потенции "Виагра" в российскую федерацию.

"Врачебный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в россии", — отметили в министерстве промышленной торговли рф.

Что делать российским импотентам

Минпромторг заверил граждан рф, у которых есть проблемы с эрекцией, что в россии технологически возможно производство аналогичного препарата на собственных мощностях.

По информации российского министерства, восемь компаний готовы производить препараты из МНН силденафил по полному циклу.

Напомним, что россияне в течение 2022 года стали значительно чаще воровать продукты в магазинах. Среди самых популярных у мелких воришек товаров — колбаса, сладости, мясо и, конечно, алкогольные напитки.

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