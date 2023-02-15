Росіяни залишилися без Віагри

Російський уряд пропонує громадянам із еректильною дисфункцією вітчизняні препарати

На територію російської федерації перестали завозити відомий препарат "Віагра". Міністерство промислової торгівлі країни-агресора заспокоює росіян, обіцяючи вітчизняні аналоги.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "Интерфакс".

"Віагри" не буде

Американська компанія "Віатріс" оголосила про припинення постачання таблеток для покращення потенції "Віагра" до російської федерації.

"Лікарський препарат з торговим найменуванням "Віагра" відповідає міжнародному непатентованому найменуванню (МНН) силденафіл, його виробництво не локалізоване в росії", — наголосили у міністерстві промислової торгівлі росії.

Що робити російським імпотентам

Мінпромторг запевнив громадян росії, у яких є проблеми із ерекцією, що в рф технологічно можливе виробництво аналогічного препарату на власних потужностях.

За інформацією російського міністерства, вісім компаній готові виробляти препарати з МНН силденафіл по повному циклу.

Нагадаємо, що росіяни протягом 2022 року почали значно частіше красти продукти у крамницях. Серед найпопулярніших у дрібних злодюжок товарів — ковбаса, солодощі, м’ясо і, звісно ж, алкогольні напої.

Фото: Pixabay