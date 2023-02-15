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В росію перестали завозити "Віагру": який вихід із ситуації пропонує влада рф

15 лютого 2023 14:53
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни залишилися без Віагри
Російський уряд пропонує громадянам із еректильною дисфункцією вітчизняні препарати
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На територію російської федерації перестали завозити відомий препарат "Віагра". Міністерство промислової торгівлі країни-агресора заспокоює росіян, обіцяючи вітчизняні аналоги.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "Интерфакс".

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"Віагри" не буде

Американська компанія "Віатріс" оголосила про припинення постачання таблеток для покращення потенції "Віагра" до російської федерації.

"Лікарський препарат з торговим найменуванням "Віагра" відповідає міжнародному непатентованому найменуванню (МНН) силденафіл, його виробництво не локалізоване в росії", — наголосили у міністерстві промислової торгівлі росії.

Що робити російським імпотентам

Мінпромторг запевнив громадян росії, у яких є проблеми із ерекцією, що в рф технологічно можливе виробництво аналогічного препарату на власних потужностях.

За інформацією російського міністерства, вісім компаній готові виробляти препарати з МНН силденафіл по повному циклу.

Нагадаємо, що росіяни протягом 2022 року почали значно частіше красти продукти у крамницях. Серед найпопулярніших у дрібних злодюжок товарів — ковбаса, солодощі, м’ясо і, звісно ж, алкогольні напої.

Фото: Pixabay

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