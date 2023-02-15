Росіяни залишилися без Віагри

В росію перестали завозити "Віагру": який вихід із ситуації пропонує влада рф
На територію російської федерації перестали завозити відомий препарат "Віагра". Міністерство промислової торгівлі країни-агресора заспокоює росіян, обіцяючи вітчизняні аналоги.
Про це повідомляє російське інформаційне агентство "Интерфакс".
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"Віагри" не буде
Американська компанія "Віатріс" оголосила про припинення постачання таблеток для покращення потенції "Віагра" до російської федерації.
"Лікарський препарат з торговим найменуванням "Віагра" відповідає міжнародному непатентованому найменуванню (МНН) силденафіл, його виробництво не локалізоване в росії", — наголосили у міністерстві промислової торгівлі росії.
Що робити російським імпотентам
Мінпромторг запевнив громадян росії, у яких є проблеми із ерекцією, що в рф технологічно можливе виробництво аналогічного препарату на власних потужностях.
За інформацією російського міністерства, вісім компаній готові виробляти препарати з МНН силденафіл по повному циклу.
Нагадаємо, що росіяни протягом 2022 року почали значно частіше красти продукти у крамницях. Серед найпопулярніших у дрібних злодюжок товарів — ковбаса, солодощі, м’ясо і, звісно ж, алкогольні напої.
Фото: Pixabay