Для путина, который боится летать даже по россии, создали секретные железнодорожные станции и вокзал в Москве.

В россии для путина построили целую секретную железную дорогу, — СМИ
В россии для владимира путина, который в последнее время боится передвигаться самолетами, построили три секретных станции у президентских резиденций. А в москве построили спецвокзал для его бронированного поезда.
Об этом сообщает российское издание "Проект".
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Путинский бронепоезд
Издание пишет о том, что владимир путин в последнее время перестал передвигаться по россии на самолете.
По определенным соображениям он сменил вид транспорта на бронированный поезд.
Железная дорога для диктатора
Для этого возле некоторых объектов, в частности, возле президентских резиденций, были построены станции, к которым подведены железнодорожные пути. Этими путями пользуется только путинский бронепоезд.
Такая станция была возведена в Валдайском национальном парке возле села Долгие Бороды. Там расположена одна из любимых путинских резиденций.
Местные жители рассказали о том, что железнодорожную ветку, ведущую к этой станции, использует только поезд, которым приезжает владимир путин.
Также известно о секретной станции в Ново-Огарево Московской области. Она расположена в 400 метрах от тамошней дачи путина. Еще одна станция появилась в 2017 году у сочинской резиденции "Бочаров ручей". Эта и новоогоревская секретные путинские станции огорожены высоким забором.
Спецвокзал в москве
Путинский бронированный поезд, как выяснили журналисты, находится в депо на станции "москва-Каланчевская".
Там же построен и спецвокзал для российских вип-персон. В 2017 году к этому вокзалу был проложен путь для президентского кортежа.
Напомним, известный российский адвокат Марк Фейгин, известный своей антикремлевской позицией, заявил на днях, что путин очень напуган, и поэтому изолировался даже от своего ближайшего окружения.
Фото из российских СМИ