Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В росії для путіна збудували цілу секретну залізницю, — ЗМІ arrow

В росії для путіна збудували цілу секретну залізницю, — ЗМІ

14 лютого 2023 12:02
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Для путіна, який боїться літати навіть по росії, створили секретні залізничні станції і вокзал у москві
Путін почав їздити по росії на броньованому поїзді
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

В росії для володимира путіна, який останнім часом боїться пересуватися літаками, збудували три секретні станції біля президентських резиденцій. А у москві звели спецвокзал для його броньованого поїзда.

Про це повідомляє російське видання "Проект".

Читайте також:

Путінський бронепоїзд

Видання пише про те, що володимир путін останнім часом перестав пересуватися по росії на літаку.

З певних міркувань він змінив вид транспорту на броньований поїзд.

Залізниця для диктатора

Для цього біля деяких об’єктів, зокрема, біля президентських резиденцій були збудовані станції, до яких підведені залізничні колії. Цими шляхами користується тільки путінський бронепоїзд.

Зокрема, така станція була зведена у Валдайському національному парку біля села Довгі Бороди. Саме там розташована одна з улюблених путінських резиденцій.

Місцеві жителі розповіли про те, що залізничну гілку, яка веде до цієї станції, використовує лише поїзд, яким приїжджає володимир путін.

Також відомо про секретну станцію в Ново-Огарьово Московської області. Вона розташована в 400 метрах від тамтешньої дачі путіна. Ще одна станція з’явилася 2017 року біля сочинської резиденції "Бочаров ручей". Ця і новоогарьовська секретні путінські станції обгороджені високим парканом.

Спецвокзал у москві

Путінський броньований поїзд, як з’ясували журналісти, базується в депо на станції "москва-Каланчовська".

Саме там збудований і спецвокзал для російських віпперсон. 2017 року до цього вокзалу проклали дорогу для президентського кортежу.

Нагадаємо, відомий російський адвокат Марк Фейгін, відомий своєю антикремлівською позицією, заявив днями, що путін дуже наляканий, і через це ізолювався навіть від свого найближчого оточення.

Фото з російських ЗМІ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

13:23 Білоцерківський завод "Еталон" виставили на продаж: яка стартова ціна

13:21 Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого

13:21 Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

13:20 Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:59 Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік

12:58 Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом

12:54 Спиртне та сигарети дорожчають: як змінилася вартість

12:50 "Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження

12:49 Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Новина з відео

11:50 "Нехай знайде любов усіх": в Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих

Ексклюзив

11:20 "Треба радіти життю": чи святкуватимуть одесити день закоханих

Новина з відео

10:50 Вогонь міг перекинутись далі: в Одесі спалахнув дах житлового будинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:18 Резніков та Остін прибули на засідання "Рамштайну": чого очікувати Україні

Новина з відео

09:54 Окупанти готуються до масованих цілодобових атак на Луганщині, — Гайдай

Новина з відео

08:42 ​​​​​​​У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі

Новина з відео

08:25 День святого Валентина 2023: чутливі та романтичні привітання для закоханих

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Актуальне по темі

None 14 Лютий 13:26

Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

None 14 Лютий 13:30

Білоцерківський завод "Еталон" виставили на продаж: яка стартова ціна

None 14 Лютий 13:22

Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого

None 14 Лютий 13:20

Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB