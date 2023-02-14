Для путіна, який боїться літати навіть по росії, створили секретні залізничні станції і вокзал у москві

В росії для путіна збудували цілу секретну залізницю, — ЗМІ
В росії для володимира путіна, який останнім часом боїться пересуватися літаками, збудували три секретні станції біля президентських резиденцій. А у москві звели спецвокзал для його броньованого поїзда.
Про це повідомляє російське видання "Проект".
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Путінський бронепоїзд
Видання пише про те, що володимир путін останнім часом перестав пересуватися по росії на літаку.
З певних міркувань він змінив вид транспорту на броньований поїзд.
Залізниця для диктатора
Для цього біля деяких об’єктів, зокрема, біля президентських резиденцій були збудовані станції, до яких підведені залізничні колії. Цими шляхами користується тільки путінський бронепоїзд.
Зокрема, така станція була зведена у Валдайському національному парку біля села Довгі Бороди. Саме там розташована одна з улюблених путінських резиденцій.
Місцеві жителі розповіли про те, що залізничну гілку, яка веде до цієї станції, використовує лише поїзд, яким приїжджає володимир путін.
Також відомо про секретну станцію в Ново-Огарьово Московської області. Вона розташована в 400 метрах від тамтешньої дачі путіна. Ще одна станція з’явилася 2017 року біля сочинської резиденції "Бочаров ручей". Ця і новоогарьовська секретні путінські станції обгороджені високим парканом.
Спецвокзал у москві
Путінський броньований поїзд, як з’ясували журналісти, базується в депо на станції "москва-Каланчовська".
Саме там збудований і спецвокзал для російських віпперсон. 2017 року до цього вокзалу проклали дорогу для президентського кортежу.
Нагадаємо, відомий російський адвокат Марк Фейгін, відомий своєю антикремлівською позицією, заявив днями, що путін дуже наляканий, і через це ізолювався навіть від свого найближчого оточення.
Фото з російських ЗМІ