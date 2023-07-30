В России кардинально изменили программу парада ко Дню ВМС: чего боялся Путин

Парад ко Дню МВД РФ в Петербурге. Фото: российское издание "РБК"

После попытки бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина план проведения парада ко Дню ВМС РФ, в котором принимал участие Путин, был изменен. Также его скорректировали из-за постоянных атак дронов.

Об этом пишет российское издание "Агентство Новости".

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Без авиации и атомных кораблей

Впервые в параде не приняли участие атомные лодки и авиация. А на военные корабли дополнительно было установлено оборудование, чтобы бороться с диверсиями и атаками беспилотников.

"Общее количество кораблей на параде, по сравнению с 2022 годом, практически не изменилось. В прошлом году в параде приняли участие 40 кораблей, катеров и подводных лодок, в этом году — 37 (не считая яхт). Но если год назад из четырех подводных лодок сразу две были атомными — "Вепрь" и крейсер "Северодвинск", то на этот раз неатомными были все четыре подводные лодки парада" , — отметили в сообщении.

Когда приняли это решение

Такое решение приняли всего за несколько недель до парада, ведь 1 июня российское издание "ТАСС" сообщало, что атомные подлодки будут участвовать в параде в День ВМС РФ.

Однако уже 13 июля стало известно, что они все-таки не будут на параде, тогда не говорилось о причинах такого решения.

В свою очередь, по информации британской разведки, так решили из-за соображений безопасности после бунта Пригожина.

Что касается авиации, то причины также связаны с безопасностью.

"Мятежом Пригожина и непрерывными диверсиями Украины, вероятно, объясняется и появление некоторого дополнительного оборудования на кораблях, участвующих в морском параде", — объяснили журналисты.

Боятся беспилотников

По словам аналитика под никнеймом HI Sutton, публикующим свои сообщения в Twitter, на одном из кораблей-участников парада он обнаружил специальную антенну, которая является частью "системы радиоэлектронной борьбы с крылатыми ракетами, управляемыми бомбами и беспилотниками "Полюс 21".

Он добавил, что в Кремле могли опасаться атаки беспилотников в Петербурге во время парада.

"В то же время военный аналитик Granger обнаружил на кораблях "Зеленый дол" и "Буря", участвующих в параде, противодиверсионный гидролокатор МГ-757 "Анапа-М", который используют для обнаружения диверсантов/боевых водолазов", — подчеркнули в издании.

Напомним, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области.