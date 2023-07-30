В Росії кардинально змінили програму параду до Дня ВМС: чого боявся Путін

Парад до Дня МВС РФ у Петербурзі. Фото: російське видання "РБК"

Після спроби бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина план проведення параду до Дня ВМС РФ, в якому брав участь Путін, було змінено. Також його скоригували через постійні атаки дронів.

Про це пише російське видання "Агентство Новости".

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Без авіації та атомних кораблів

Вперше у параді не взяли участь атомні підводні човни та авіація. А на військові кораблі було додатково встановлено обладнання, щоб боротися із диверсіями та атаками безпілотників.

"Загальна кількість кораблів на параді, порівняно з 2022 роком, практично не змінилася. Торік у параді взяли участь 40 кораблів, катерів та підводних човнів, цього року — 37 (не рахуючи яхт). Але якщо рік тому з чотирьох підводних човнів одразу два були атомними — "Вепр" і крейсер "Сіверодвінськ", то цього разу неатомними були всі чотири підводні човни параду", — зазначили у повідомленні.

Коли прийняли це рішення

Таке рішення прийняли лише за декілька тижнів до параду, адже 1 червня російське видання "ТАСС" повідомляло, що атомні підводні човни будуть брати участь у параді в День ВМС РФ.

Проте вже 13 липня стало відомо, що вони все ж не будуть на параді, тоді не говорилося про причини такого рішення.

Своєю чергою за інформацією британської розвідки, так вирішили через міркування безпеки після бунту Пригожина.

Щодо авіації, то причини теж пов'язані з безпекою.

"Заколотом Пригожина та безперервними диверсіями України, ймовірно, пояснюється і поява деякого додаткового обладнання на кораблях, що беруть участь у морському параді", — пояснили журналісти.

Бояться безпілотників

За словами аналітика під нікнеймом HI Sutton, який публікує свої дописи у Twitter, на одному з кораблів-учасників параду він виявив спеціальну антену, яка є частиною "системи радіоелектронної боротьби з крилатими ракетами, керованими бомбами та безпілотниками "Полюс 21".

Він додав, що у Кремлі могли побоюватися атак безпілотників у Петербурзі під час параду.

"В той же час військовий аналітик Granger виявив на кораблях "Зелений дол" і "Буря", що беруть участь у параді, протидиверсійний гідролокатор МГ-757 "Анапа-М", який використовують для виявлення диверсантів/бойових водолазів", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомили і в області.