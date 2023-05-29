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В России больного везли к врачам на тачке

29 мая 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России больного везли к врачам на тачке
Человек в тачке. Фото: Pexels
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России человека пришлось везти на тачке к врачам, потому что на единственной дороге, связывающей село с цивилизацией, сломался мост. Чиновники сначала наврали, что мост в рабочем состоянии, а затем пообещали его отремонтировать.

Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском".

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В селе Голов, расположенном на территории Чувашской республики Российской Федерации, больного человека пришлось везти в автомобиль скорой медицинской помощи в тачке.

Причиной якобы называют аварийное состояние моста, по которому не смогла проехать скорая.

Как отвираются российские чиновники

В администрации Красноармейского района Чувашии сначала заявили, что мост действительно в вполне рабочем состоянии, а "скорая" не проехала только потому, что прошел дождь, и это испугало водителя.

Впрочем, впоследствии чиновники заявили, что "рабочий" мост планируют отремонтировать в текущем году.

После появления видеозаписи в соцсетях и мессенджерах прокуратура Чувашской республики заявила, что приступила к проверке этого инцидента.

Напомним, что в марте руководитель российской Экономической экспертной группы Евсей Гурвич заявил, что российская экономика возвращается в СССР.

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