В Росії хворого везли до лікарів на тачці
В Росії людину довелося везти на тачці до лікарів, бо на єдиній дорозі, яка пов’язує село із цивілізацією, зламався міст. Чиновники ж спочатку набрехали, що міст у робочому стані, а потім пообіцяли його відремонтувати.
Про це повідомляє Telegram-канал "RT на русском".
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В селі Голов, що розташоване на території Чуваської республіки Російської Федерації, хвору людину довелося везти до автомобіля швидкої медичної допомоги у тачці.
Причиною нібито називають аварійний стан мосту, яким не змогла проїхати "швидка".
Як відбріхуються російські чиновники
В адміністрації Червоноармійського району Чувашії спочатку заявили, що міст насправді у цілком робочому стані, а "швидка" не проїхала тільки тому, що пройшов дощ, і це налякало водія.
Втім, згодом чиновники заявили, що "робочий" міст планують відремонтувати поточного року.
Після появи відеозапису в соцмережах та месенджерах прокуратура Чуваської республіки заявила, що розпочала перевірку цього інциденту.
Нагадаємо, що у березні керівник російської Економічної експертної групи Євсей Гурвіч заявив, що Російська економіка повертається в СРСР.