В Росії хворого везли до лікарів на тачці

Людина в тачці. Фото: Pexels

В Росії людину довелося везти на тачці до лікарів, бо на єдиній дорозі, яка пов’язує село із цивілізацією, зламався міст. Чиновники ж спочатку набрехали, що міст у робочому стані, а потім пообіцяли його відремонтувати.

Про це повідомляє Telegram-канал "RT на русском".

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В селі Голов, що розташоване на території Чуваської республіки Російської Федерації, хвору людину довелося везти до автомобіля швидкої медичної допомоги у тачці.

Причиною нібито називають аварійний стан мосту, яким не змогла проїхати "швидка".

Як відбріхуються російські чиновники

В адміністрації Червоноармійського району Чувашії спочатку заявили, що міст насправді у цілком робочому стані, а "швидка" не проїхала тільки тому, що пройшов дощ, і це налякало водія.

Втім, згодом чиновники заявили, що "робочий" міст планують відремонтувати поточного року.

Після появи відеозапису в соцмережах та месенджерах прокуратура Чуваської республіки заявила, що розпочала перевірку цього інциденту.

Нагадаємо, що у березні керівник російської Економічної експертної групи Євсей Гурвіч заявив, що Російська економіка повертається в СРСР.