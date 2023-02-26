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В россии мобилизованный бежал из воинской части с автоматом

26 февраля 2023 11:09
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Сбежавшего из части россиянина мобилизовали еще в октябре
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

24 февраля в Белгородской области россии из воинской части скрылся один из мобилизованных. При себе 30-летний ефрейтор, мобилизованный еще в октябре, имел автомат Калашникова.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

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Мобилизированный с автоматом

В приграничной с Украиной Белгородской области российской федерации из воинской части скрылся мобилизованный.

Источники Astra сообщили, что инцидент произошел в в/ч 53359 в Грайворонском районе Белгородщины.

При себе дезертир имел автомат Калашникова. Куда он девался, в это время неизвестно.

Детали о беглеце

Известно, что дезертир имеет звание ефрейтора ему 30 лет.

Мобилизирован он еще в октябре на территории города Нижний Новгород.

Напомним, что в Луганской области многие россияне пытаются дезертировать, чтобы не участвовать в войне.

Да, только на одном из предприятий в Кременной под стражей содержат так называемых "мобиков", отказавшихся воевать.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что только в одном 488 мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

Фото из российских СМИ

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