В россии мобилизованный бежал из воинской части с автоматом
24 февраля в Белгородской области россии из воинской части скрылся один из мобилизованных. При себе 30-летний ефрейтор, мобилизованный еще в октябре, имел автомат Калашникова.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
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Мобилизированный с автоматом
В приграничной с Украиной Белгородской области российской федерации из воинской части скрылся мобилизованный.
Источники Astra сообщили, что инцидент произошел в в/ч 53359 в Грайворонском районе Белгородщины.
При себе дезертир имел автомат Калашникова. Куда он девался, в это время неизвестно.
Детали о беглеце
Известно, что дезертир имеет звание ефрейтора ему 30 лет.
Мобилизирован он еще в октябре на территории города Нижний Новгород.
Напомним, что в Луганской области многие россияне пытаются дезертировать, чтобы не участвовать в войне.
Да, только на одном из предприятий в Кременной под стражей содержат так называемых "мобиков", отказавшихся воевать.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что только в одном 488 мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.
Фото из российских СМИ