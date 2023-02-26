В росії мобілізований втік з військової частини із автоматом
24 лютого у Бєлгородській області росії із військової частини втік один із мобілізованих. При собі 30-річний єфрейтор, якого мобілізували ще у жовтні, мав автомат Калашнікова.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
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Мобілізований з автоматом
У прикордонній з Україною Бєлгородській області російської федерації із військової частини утік мобілізований.
Джерела Astra повідомили, що інцидент стався у в/ч 53359, що у Грайворонському районі Бєлгородщини.
При собі дезертир мав автомат Калашнікова. Куди він дівся, у цей час невідомо.
Деталі про втікача
Відомо, що дезертир має звання єфрейтора, йому 30 років.
Мобілізований він був ще у жовтні на території міста Нижній Новгород.
Нагадаємо, що у Луганській області багато росіян намагаються дезертирувати, аби не брати участь у війні.
Так, тільки на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують так званих "мобіків", які відмовилися воювати.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що тільки в одному 488 мотострілецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.
Фото з російських ЗМІ