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В росії мобілізований втік з військової частини із автоматом

26 лютого 2023 11:09
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіянина, який втік із частини, мобілізували ще у жовтні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

24 лютого у Бєлгородській області росії із військової частини втік один із мобілізованих. При собі 30-річний єфрейтор, якого мобілізували ще у жовтні, мав автомат Калашнікова.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

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Мобілізований з автоматом

У прикордонній з Україною Бєлгородській області російської федерації із військової частини утік мобілізований.

Джерела Astra повідомили, що інцидент стався у в/ч 53359, що у Грайворонському районі Бєлгородщини.

При собі дезертир мав автомат Калашнікова. Куди він дівся, у цей час невідомо.

Деталі про втікача

Відомо, що дезертир має звання єфрейтора, йому 30 років.

Мобілізований він був ще у жовтні на території міста Нижній Новгород.

Нагадаємо, що у Луганській області багато росіян намагаються дезертирувати, аби не брати участь у війні.

Так, тільки на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують так званих "мобіків", які відмовилися воювати.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що тільки в одному 488 мотострілецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.

Фото з російських ЗМІ

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