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В россии разбился еще один вертолет: есть погибшие

17 февраля 2023 10:49
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
На Дальнем Востоке россии разбился вертолет
На Сахалине "аварийно приземлился" вертолет, в авиакатастрофе погибли два человека
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На Дальнем Востоке российской федерации разбился вертолет Robinson. На борту воздушного судна находились три человека, двое погибли, третьего участника авиакатастрофы госпитализировали.

Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

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Исчезновение вертолета

На острове Сахалин исчез российский вертолет Robinson.

На борту воздушного судна было три человека.

На поиск пропавшего вертолета отправилась наземная спасательная группа, неофициально сообщили в экстренных службах российского региона.

"Жесткая посадка" и трупы

Впоследствии представители министерства по чрезвычайным ситуациям россии сообщили, что вертолет был найден в районе горы Красная.

Как заявили МЧСники, вертолет якобы "совершил аварийную посадку" (так в россии неофициально приказано называть авиакатастрофы. — Ред.).

Позже источники "РИА Новости" в экстренных службах Сахалинского региона сообщили, что в вертолете, который разбился у горы Красная, погибли два человека.

Еще один человек, находившийся на борту вертолета, был госпитализирован с травмами в больницу в городе Южно-Сахалинск.

Напомним, что 16 декабря в Улан-Удэ (Бурятия) разбился вертолет, на борту находились три человека. По предварительным данным, все погибли. После падения вертолет вспыхнул.

19 декабря в Магаданской области рф во время посадки вертолет Ми-8 задел техническое сооружение, упал и вспыхнул. На борту находились три члена экипажа, один из них пострадал.

Фото из российских СМИ

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