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​​​​​​​В росії розбився ще один гелікоптер: є загиблі

17 лютого 2023 10:49
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
На Далекому Сході росії розбився гелікоптер
На Сахаліні "аварійно приземлився" гвинтокрил, в авіакатастрофі загинуло дві людини
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На Далекому Сході російської федерації розбився гелікоптер Robinson. На борту повітряного судна перебували три людини, двоє з них загинули, третього учасника авіакатастрофи госпіталізували.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

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Зникнення гелікоптера

На острові Сахалін зник російський гелікоптер Robinson.

На борту повітряного судна було три людини.

На пошук зниклого гвинтокрила відправилася наземна рятувальна група, неофіційно повідомили у екстрених службах російського регіону.

"Жорстка посадка" і трупи

Згодом представники міністерства з надзвичайних ситуацій росії повідомили, що гелікоптер був знайдений в районі гори Красна.

Як заявили МНСники, гвинтокрил нібито "здійснив аварійну посадку" (так в росії неофіційно наказано називати авіакатастрофи. — Ред.).

Пізніше джерела "РИА Новости" в екстрених службах Сахалінського регіону повідомили, що у гелікоптері, який розбився біля гори Красна, загинуло дві особи.

Ще одна людина, яка перебувала на борту гвинтокрила, була госпіталізована із травмами до лікарні у місті Южно-Сахалінськ.

Нагадаємо, що 16 грудня в Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт, на борту було три особи. За попередніми даними усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув.

19 грудня у Магаданській області рф під час посадки гелікоптер Мі-8 зачепив технічну споруду, впав і спалахнув. На борту були три члени екіпажу, один із них постраждав.

Фото з російських ЗМІ

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