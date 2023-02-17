На Далекому Сході росії розбився гелікоптер

На Сахаліні "аварійно приземлився" гвинтокрил, в авіакатастрофі загинуло дві людини

На Далекому Сході російської федерації розбився гелікоптер Robinson. На борту повітряного судна перебували три людини, двоє з них загинули, третього учасника авіакатастрофи госпіталізували.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

Зникнення гелікоптера

На острові Сахалін зник російський гелікоптер Robinson.

На борту повітряного судна було три людини.

На пошук зниклого гвинтокрила відправилася наземна рятувальна група, неофіційно повідомили у екстрених службах російського регіону.

"Жорстка посадка" і трупи

Згодом представники міністерства з надзвичайних ситуацій росії повідомили, що гелікоптер був знайдений в районі гори Красна.

Як заявили МНСники, гвинтокрил нібито "здійснив аварійну посадку" (так в росії неофіційно наказано називати авіакатастрофи. — Ред.).

Пізніше джерела "РИА Новости" в екстрених службах Сахалінського регіону повідомили, що у гелікоптері, який розбився біля гори Красна, загинуло дві особи.

Ще одна людина, яка перебувала на борту гвинтокрила, була госпіталізована із травмами до лікарні у місті Южно-Сахалінськ.

Нагадаємо, що 16 грудня в Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт, на борту було три особи. За попередніми даними усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув.

19 грудня у Магаданській області рф під час посадки гелікоптер Мі-8 зачепив технічну споруду, впав і спалахнув. На борту були три члени екіпажу, один із них постраждав.

Фото з російських ЗМІ